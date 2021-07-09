В Тюмени на шести улицах проведут генеральную промывку коллекторов

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более четырех километров магистральных сетей водоотведения будет промыто в Тюмени за лето 2021 г. Коллекторы большого диаметра специалисты прочищают гидродинамическим способом с использованием современной спецтехники, сообщает Росводоканал Тюмень.

Несмотря на то, что очистка сетей проводится регулярно, их заиленность местами достигает 80%. Кроме того, часто трубы заполнены волокнистым мусором - тряпками и салфетками, а на стенках разрастаются "сталактиты" и "сталагмиты" из жира.

В рамках подготовки к зиме проводится плановая очистка приемных отделений насосных станций. Так, с одной из самых крупных станций города вывезли 105 кубометров скопившегося за год мусора.

Промывка сетей проводится ночью, чтобы не мешать движению транспорта, ведь большинство сетей водоотведения пролегает под оживленными магистралями. До конца лета будут промыты сети по улицам Тарская, Широтная, Федюнинского, Федорова, Газовиков и Заречному проезду.

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Росводоканал Тюмень просит жителей Тюмени и Тюменского района не выбрасывать в унитаз салфетки, тряпки, предметы личной гигиены, жир, остатки строительных смесей, наполнители туалетов для животных и другой мусор.