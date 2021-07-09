Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 30 июля
Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 30 июля 2021 года в связи с высокой пожарной опасностью из-за сухой, жаркой, ветреной погоды и необходимости стабилизации обстановки с пожарами.
Соответствующее изменение в постановление правительства Тюменской области от 19.04.2021 № 210-п "О введении особого противопожарного режима" сегодня внес губернатор Александр Моор.
Гражданам запрещено посещать леса, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, пребывающих на лесных участках, предоставленных для рекреационной деятельности или пребывающих в лесах для любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.
С текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Евгений Бабенко