Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 30 июля

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 30 июля 2021 года в связи с высокой пожарной опасностью из-за сухой, жаркой, ветреной погоды и необходимости стабилизации обстановки с пожарами.

Соответствующее изменение в постановление правительства Тюменской области от 19.04.2021 № 210-п "О введении особого противопожарного режима" сегодня внес губернатор Александр Моор.

Гражданам запрещено посещать леса, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, пребывающих на лесных участках, предоставленных для рекреационной деятельности или пребывающих в лесах для любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

С текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Евгений Бабенко