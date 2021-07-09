  • 9 июля 20219.07.2021пятница
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 30 июля

Губернатор, 17:37 09 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 30 июля 2021 года в связи с высокой пожарной опасностью из-за сухой, жаркой, ветреной погоды и необходимости стабилизации обстановки с пожарами.

Соответствующее изменение в постановление правительства Тюменской области от 19.04.2021 № 210-п "О введении особого противопожарного режима" сегодня внес губернатор Александр Моор.

Гражданам запрещено посещать леса, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, пребывающих на лесных участках, предоставленных для рекреационной деятельности или пребывающих в лесах для любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

С текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 09.07.2021Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 30 июля
12:27 09.07.2021 Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,5%
17:55 08.07.2021Александр Моор предложил наградить сотрудниц захваченного банка
15:32 08.07.2021Александр Моор поздравил уроженца Тюмени Андрея Василевского со вторым Кубком Стэнли