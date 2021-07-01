  • 10 июля 202110.07.2021суббота
  • USD74,4675
    EUR88,1397
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

14 жителей Тюменской области скончались от COVID-19 за сутки

Общество, 13:34 10 июля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

233 человека заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки. Смерть от коронавируса подтверждена у 14 человек, 167 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 82 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 752 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 тыс. 750 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 694 человека, в Московской области - 2 тыс. 487, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 978.

В Свердловской области выявили 393 случая, в Челябинской области - 255, в Югре - 167, на Ямале - 108, в Курганской области - 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 758 тыс. 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 тыс. 253 летальных исхода, выздоровели 5 млн 182 тыс. 837 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 10.07.2021Тюменская медсестра получила нагрудный знак "Отличник здравоохранения"
18:00 10.07.202111 июля - события дня
17:41 10.07.2021Ишимцы присоединятся к проекту #ПАПАТУТ
17:12 10.07.2021Юным воспитанникам дома "Борки" напомнили о пожарной безопасности