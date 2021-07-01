14 жителей Тюменской области скончались от COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

233 человека заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки. Смерть от коронавируса подтверждена у 14 человек, 167 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 82 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 752 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 тыс. 750 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 694 человека, в Московской области - 2 тыс. 487, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 978.

В Свердловской области выявили 393 случая, в Челябинской области - 255, в Югре - 167, на Ямале - 108, в Курганской области - 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 758 тыс. 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 тыс. 253 летальных исхода, выздоровели 5 млн 182 тыс. 837 человек.