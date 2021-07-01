Тяжесть течения COVID-19 зависит от особенностей генов человека, считают медики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бессимптомное или, наоборот, тяжелое течение коронавирусной инфекции зависит от особенностей генов человека, но чтобы выявить причины разного протекания заболевания, потребуется время, ведь генов десятки тысяч. Такие данные сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что вопрос уже изучают врачи и вирусологи, но это очень непросто. Как правило, бессимптомное течение болезни выявляется тогда, когда человек случайно пошел и проверился на антитела. При этом невозможно установить ни времени, ни дозы заражения.

Феномен бессимптомников отмечался весной-летом прошлого года, напомнил эксперт. "Явно есть какие-то особенности у тех людей, которые болеют легко или практически бессимптомно. Дело в том, что у человека в организме примерно 30 тысяч генов. И надо разобраться, в каком из них, а может быть в нескольких, есть такие особенности, которые влияют на тяжесть или легкость переносимого заболевания", - сообщил Нетесов.