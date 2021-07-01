Десять жителей Тюменской области умерли от COVID-19 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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236 человек заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки. Смерть от коронавируса подтверждена у 10 человек, 166 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 33 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 749 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 тыс. 382 человека.

В Москве заболели 5 тыс. 410 человек, в Московской области - 2 тыс. 511, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 7 граждан.

В Свердловской области выявили 425 случаев, в Челябинской области - 263, в Югре - 175, на Ямале - 111, в Курганской области - 108.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 783 тыс. 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 тыс. 2 летальных исхода, выздоровели 5 млн 200 тыс. 219 человек.