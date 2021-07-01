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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России может появиться почтовая марка в честь вакцины "Спутник V"

Общество, 16:02 11 июля 2021

департамент здравоохранения Тюменско области | Фото: департамент здравоохранения Тюменско области

Создать почтовую марку, посвященную отечественной вакцине "Спутник V", предложил Почте России член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. Об этом пишут РИА Новости.

"Создание первой российской вакцины от коронавируса непременно должно быть отражено на почтовом конверте. Тем более что уже выпущена монета "Самоотверженный труд медицинских работников" номиналом 25 рублей", – отметил общественник.

Он предложил почтовому оператору инициировать конкурс, предложив россиянам стать авторами такой марки.

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# коронавирус , Общественная палата РФ , почтовая марка

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