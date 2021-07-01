Путешественник Федор Конюхов две недели проведет на одиночной дрейфующей полярной станции

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Уникальная экспедиция к Северному полюсу стартовала из Мурманска c морской базы Атомфлота на самом большом и мощном пассажирском ледоколе в мире "50 лет Победы" 11 июля. В ней принимает участие путешественник, обладатель мировых рекордов Гиннеса, писатель и художник Федор Конюхов, сообщается на его сайте.

Руководителем экспедиции будет основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions, исследователь Арктики, эксперт в организации путешествий в полярные регионы Земли Николай Савельев.

Впервые в истории путешественник Федор Конюхов разобьет на Северном полюсе полярную мини-станцию и, дрейфуя по Северному Ледовитому океану, проведет на ней две недели. За это время дрейф льдины, на которой будет разбит лагерь, может составить до 100 км. Конюхов планирует изучить интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа. Свободное от исследований время он посвятит творчеству – создаст серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы.

"Я очень давно хотел организовать собственную, скажем так, полярную мини-станцию. В процессе я смогу лучше изучить дрейф льдов с помощью специальных спутниковых трекеров Iridium. Замеры сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана будут проводиться впервые при поддержке Института океанологии РАН. В свободное время планирую делать зарисовки и писать картины арктических пейзажей. Одиночество в этом месте меня совершенно не пугает, я люблю Северный полюс", – говорит Конюхов.

Научная повестка экспедиции подготовлена в сотрудничестве с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН, который предоставил путешественнику необходимое исследовательское оборудование.

Специально для этой экспедиции компанией Mobiba из Новосибирска была спроектирована и изготовлена уникальная палатка "Роснар Р-436". Проект палатки Р-436 создавался эксклюзивно по техническому заданию Штаба Федора Конюхова как "Одиночная дрейфующая полярная станция".

"Я хожу в экспедиции не только ради приключений. Это моя жизнь. Страх перед стихией всегда есть. Это нормально. Но любопытство, любознательность превышает страх. Станция позволит мне не только заниматься наукой, также я буду писать картины, вести дневник. Я люблю нашу планету. И сколько бы я не путешествовал, мне кажется, что я так мало ее видел", – признается Конюхов.