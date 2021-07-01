15 лесных пожаров действуют в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один лесной пожар на площади 1 га и два ландшафтных пожара на площади 27 га возникли в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб 11 июля.

В регионе действуют 15 лесных пожаров, в том числе локализованных, и два ландшафтных пожара.

За сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади 10,3 га и один ландшафтный пожар на площади 15 га.

Напоминаем, что особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 30 июля 2021 года в связи с высокой пожарной опасностью из-за сухой, жаркой, ветреной погоды и необходимости стабилизации обстановки с пожарами.