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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

15 лесных пожаров действуют в Тюменской области

Общество, 12:17 11 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один лесной пожар на площади 1 га и два ландшафтных пожара на площади 27 га возникли в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб 11 июля.

В регионе действуют 15 лесных пожаров, в том числе локализованных, и два ландшафтных пожара.

За сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади 10,3 га и один ландшафтный пожар на площади 15 га.

Напоминаем, что особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 30 июля 2021 года в связи с высокой пожарной опасностью из-за сухой, жаркой, ветреной погоды и необходимости стабилизации обстановки с пожарами.

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# пожароопасный сезон

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