  • 11 июля 202111.07.2021воскресенье
  • USD74,4675
    EUR88,1397
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Аэропорты Москвы занимаются урегулированием ситуации с очередями

Общество, 18:37 11 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Московские аэропорты предпринимают меры для урегулирования ситуации с очередями, сообщили в Росавиации. Об этом пишут РИА Новости.

Накануне ряд Telegram-каналов написал о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова отметила, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19. Аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам.

В воскресенье в интернете появились жалобы на очереди и в столичном "Внуково".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт , задержка рейсов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 11.07.2021Аэропорты Москвы занимаются урегулированием ситуации с очередями
18:00 11.07.202112 июля - события дня
17:49 11.07.2021Тюменские студенты могут стать участниками образовательного проекта на Байкале
16:02 11.07.2021В России может появиться почтовая марка в честь вакцины "Спутник V"