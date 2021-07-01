Аэропорты Москвы занимаются урегулированием ситуации с очередями

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Московские аэропорты предпринимают меры для урегулирования ситуации с очередями, сообщили в Росавиации. Об этом пишут РИА Новости.

Накануне ряд Telegram-каналов написал о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова отметила, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19. Аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам.

В воскресенье в интернете появились жалобы на очереди и в столичном "Внуково".