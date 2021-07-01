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Ход реализации нацпроектов в Тюменской области обсудили в региональном правительстве

Губернатор, 10:49 13 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

76% от годового плана достиг общий уровень контрактования для реализации национальных проектов в Тюменской области по итогам первого полугодия 2021 года.

Об этом на онлайн-совещании, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор, доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

"Мероприятия в рамках нацпроектов "Безопасные и качественные дороги", "Демография", "Экология" и "Культура" законтрактованы на 100%, в рамках нацпроекта "Образование" – на 84%", – сообщил директор департамента экономики. Общая сумма заключенных контрактов для выполнения нацпроектов в регионе составляет 4,1 млрд рублей.

Финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов проводится своевременно и в полном объеме. По мнению руководителей профильных департаментов, существенных рисков невыполнения плановых показателей нет. Александр Моор держит эти вопросы под постоянным личным контролем.

"Национальные проекты направлены на реальное повышение качества жизни наших земляков. Их успешная реализация – важнейшая задача всех органов государственной власти и местного самоуправления", – подчеркнул губернатор.

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# Александр Моор , Максим Скворцов , нацпроекты

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