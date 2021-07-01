В Тобольском районе идет заготовка сена

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Около 2,5 тыс. тонн сена заготовили сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства Тобольского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Посевная площадь муниципалитета составляет 13 тыс. га, из них 6,5 тысяч – земля для сенозаготовительных нужд. Аграрии выращивают зерновые, зернобобовые культуры, многолетние кормовые травы.

Тобольские сельхозпредприниматели обеспечивают кормами местных животноводов, владельцев личных подворий, а также хозяйства Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.