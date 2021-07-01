  • 13 июля 202113.07.2021вторник
  • USD74,6336
    EUR88,6050
  • В Тюмени 13..15 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольском районе идет заготовка сена

Экономика, 16:41 13 июля 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Около 2,5 тыс. тонн сена заготовили сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства Тобольского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Посевная площадь муниципалитета составляет 13 тыс. га, из них 6,5 тысяч – земля для сенозаготовительных нужд. Аграрии выращивают зерновые, зернобобовые культуры, многолетние кормовые травы.

Тобольские сельхозпредприниматели обеспечивают кормами местных животноводов, владельцев личных подворий, а также хозяйства Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сено , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 13.07.2021В Тобольском районе идет заготовка сена
16:18 13.07.2021TNF - не точечное мероприятие, а рабочий инструмент для нефтегазовых компаний, считают эксперты
15:33 13.07.2021Новые возможности в области низкоуглеродного развития для российского ТЭК обсудят на TNF в сентябре
14:00 13.07.2021Сельскохозяйственная микроперепись пройдет в Тюменской области в августе