Политическую конкурентность на выборах обсудили тюменские общественники

Фото: ЦИК РФ Фото: ЦИК РФ

Политическую конкурентность на современных выборах в России обсудили тюменские гражданские активисты. Члены экспертной группы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области провели заседание в формате видеоконференции, где рассмотрели доклад члена Общественной палаты РФ и директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева.

По убеждению автора доклада, на протяжении последних лет в России происходит увеличение политической конкуренции на выборах самого разного уровня: растет количество выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах глав муниципальных образований, конкурентность на выборах губернаторов и в законодательные собрания. К примеру, количество зарегистрированных на выборах глав муниципальных образований за первые пять месяцев 2020 и 2021 года составило соответственно 155 и 303 человека.

Победу на муниципальном уровне выборов стали одерживать не только профессиональные политики, но и рядовые граждане, обладающие большой народной поддержкой и доверием. Напомним, что 13 сентября 2020 на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость с результатом 61,70% голосов победу одержала уборщица Марина Угодская. Новейшая политическая история России знает случаи, когда главой поселения и даже района становились пенсионер и водитель автобуса.

Руководитель регионального аппарата Общественной палаты, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев выразил мнение, что выборный процесс в России становится все более прозрачным. Это повышает доверие граждан к выборам сразу в двух аспектах: растет явка и люди не боятся пробовать себя в роли депутата или главы, хотят делом изменить что-то к лучшему, видят проблемы и пути их решения.

"Что самое интересное, они получают поддержку голосующих. Отсюда и рост число выдвиженцев, и неожиданные, казалось бы, победы. Подобные примеры, безусловно, тоже способствуют росту политической конкуренции", - уверен он. Важно, что отмечается это не только на федеральном, но и на региональном уровне. Повышается и количество баллотирующихся на посты высших должностных лиц, и среднее количество выдвигающихся партий.

Однако, по мнению основного докладчика Максима Григорьева, реальная конкуренция определяется не только количеством зарегистрированных кандидатов, но и свободным ведением избирательной кампании. Артур Юрьев уверен: позитивную роль в процессе дальнейшей легитимации выборов (а, значит, и повышении политической конкуренции) сыграет создание общероссийской сети независимых электоральных экспертов, которые будут следить, чтобы все участники процесса выборов от выдвижения кандидатов и процесса агитации до голосования и подсчета голосов строго соблюдали законодательство и этические нормы.

Эта сеть создана в рамках проекта "Независимый общественный мониторинг", единственной в стране платформы для наблюдения за выборами различного уровня, базирующейся на технологиях блокчейн, нейронных сетей и автоматических систем математического анализа. Проект поддержан Общественной палатой РФ, которая инициировала создание общественных штабов в регионах.