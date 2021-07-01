7% жителей Тюмени опасаются боррелиоза и клещевого энцефалита

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Россияне стали больше опасаться заболеваний, причиной которых может стать укус клеща. За год доля россиян, опасающихся боррелиоза, клещевого энцефалита и других тяжёлых заболеваний, переносимых клещами, выросла на 1,5 процентных пункта - до 6,4%. В Тюмени клещевых заболеваний опасаются 7% горожан, выяснила компания "Сбербанк страхование" по итогам опроса жителей российских городов с населением более 500 тыс. человек.

В Топ-10 городов, жители которых испытывают наибольшие опасения из-за укусов клещей, эта доля составляет в среднем 15%. Больше всего из-за клещевых заболеваний переживают в Кирове (23%), Кемерове (17%), Екатеринбурге (16%), Перми и Красноярске (по 15%), Ижевске и Ярославле (по 14%), Новосибирске (12%), в Томске и Уфе (10%).

Случаи укусов клещей среди родных, друзей или знакомых, произошедшие за последний год, известны в среднем 6% опрошенных. В Тюмени о таких случаях знают 6,5% респондентов. Самое высокое число укушенных клещами называли в Кирове (14,5%), Кемерове (14,2%), Новокузнецке (12,5%), Перми (10,5%), Красноярске (10,1%), Екатеринбурге и Ярославле (8,9%), Барнауле (7,8%).

Как показал опрос, от клещевого энцефалита вакцинированы в среднем 2,2% жителей крупных и средних городов, а в городах с наибольшим риском клещевых укусов – в среднем 7%. Самый высокий уровень вакцинации отмечен в Екатеринбурге (11,5%), Кемерове (8,4%), Новокузнецке (6,5%), Красноярске (5,6%), Омске (5,1%), Новосибирске (5%), Кирове (4,90%), Томске (4,8%), Перми (4,7%) и Тюмени (4,1%).

Судя по результатам опроса, полисы страхования от последствий клещевых укусов имеют всего около 1% жителей крупных и средних городов. В то же время в городах с наибольшей активностью клещей эта доля существенно выше. В этом сезоне полисы страхования от последствий укуса клеща в Красноярске оформили 10% опрошенных, в Иркутске и Барнауле по 7%, в Томске 6%, в Новосибирске 5%, в Челябинске, Кирове, Кемерове и Ярославле — около 4%. В "Сбербанк страхование" только за последние два месяца поступило более 300 обращений от клиентов, пострадавших от укусов клещей.

"Столкнуться с клещом может любой житель Тюмени, который любит проводить время на природе. Последствия для здоровья от его укуса могут быть серьезными для здоровья человека, потому что он является переносчиком десятков опасных заболеваний. Важно позаботиться о страховой защите и приобрести полис "Защита от клеща", который компенсирует возможные затраты на лабораторные исследования по выявлению болезни, лечению и реабилитации", - прокомментировал и.о. директора дивизиона "Защитные продукты и сервисы" Сбербанка Денис Кузьмин.

По словам заместителя управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасии Грецовой, в этом году "Сбербанк страхование" усовершенствовал программу "Защита от клеща". Страховая сумма выросла до 1,5 млн рублей, продукт стал доступен людям любого возраста. Стоимость полиса теперь диверсифицирована в зависимости от региона. А по программе "Питомец под защитой" можно застраховать от укусов клещей и домашних животных, ведь многие кошки и собаки летом живут на дачах и подвергаются этому риску даже чаще, чем их хозяева.

Исследование проведено в мае-июне 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. жителей.