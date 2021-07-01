  • 15 июля 202115.07.2021четверг
  • USD74,1236
    EUR87,3917
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Первый набор на магистратуру по архитектуре открыли в ТИУ

Общество, 08:59 15 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательная программа подготовки магистров по направлению "Архитектурное проектирование" в 2021 году впервые реализуется в Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета.

По информации пресс-службы вуза, программа направлена на формирование специалиста-архитектора, который может стать главным архитектором проекта, умеющим защищать проект перед профессиональной аудиторией, научно и исследовательски обосновать результаты проектной деятельности, уметь преподносить и преподавать полученные знания, выдвигать социальные проекты формирования архитектурной среды.

В плане набора на 2021 год 10 договорных мест. Форма обучения очная, сроком два года. Вступительные испытания — электронное тестирование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# абитуриенты , архитектура , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 15.07.2021Тюменцам на лекции расскажут, как питаться правильно, чтобы жить долго и здорово
09:34 15.07.2021В Тюмени фестиваль музыкальных искусств NEFT пройдет летом 2022 года
09:23 15.07.2021В Тюмени набирают волонтеров 55+ в команду "Бабушкин workout"
08:59 15.07.2021Первый набор на магистратуру по архитектуре открыли в ТИУ