Первый набор на магистратуру по архитектуре открыли в ТИУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательная программа подготовки магистров по направлению "Архитектурное проектирование" в 2021 году впервые реализуется в Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета.

По информации пресс-службы вуза, программа направлена на формирование специалиста-архитектора, который может стать главным архитектором проекта, умеющим защищать проект перед профессиональной аудиторией, научно и исследовательски обосновать результаты проектной деятельности, уметь преподносить и преподавать полученные знания, выдвигать социальные проекты формирования архитектурной среды.

В плане набора на 2021 год 10 договорных мест. Форма обучения очная, сроком два года. Вступительные испытания — электронное тестирование.