Тюменский центр профилактики и борьбы со СПИД сменит прописку

| Фото: ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" ВКонтакте | Фото: ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" ВКонтакте

Тюменский центр профилактики и борьбы со СПИД готовится переехать в новое здание. Учреждению выделили двухэтажное здание по ул. Курортной, 28, где сейчас идет ремонт. Ранее в нем располагались подразделения областной больницы № 19, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В апреле 2020 года тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИД был экстренно перенесен на новые места в связи с развертыванием на его базе ковидных коек. Было организовано отделение для ВИЧ-положительных мам и детей на ул. Республики, 5. Там же начал свою работу кабинет экспресс-тестирования на ВИЧ. Медицинский персонал, работающий со взрослыми пациентами, разместился на Червишевском тракте, 5. Во всех подразделениях центра пациенты могут получить лекарственные препараты.

Главный внештатный специалист регионального депздрава и заместитель главного врача центра Ольга Саража отметила, что в этих временных условиях явно ощущается нехватка площадей.

"Порой в одном кабинете приходится вести прием сразу нескольким врачам. Такие важные для работы с ВИЧ-положительными пациентами составляющие, как профилактика, психологическая и социальная помощь, оказываются, мягко говоря, в спартанских условиях. Осознавая важность качественной и доступной медицинской помощи для ВИЧ-положительных пациентов, областное здравоохранение приняло решение, не дожидаясь окончания пандемии новой коронавирусной инфекции, выделить Центру профилактики и борьбы со СПИД отдельно стоящее здание для размещения всех его подразделений", - рассказала она.

В новом здании есть несколько отдельных входов, что позволит разделить потоки пациентов. Мамам с детьми не придется идти по тому же входу, по которому идут взрослые с тяжелыми заболеваниями, как это было раньше.

Так как учреждение будет располагаться вблизи Областного клинического фтизиопульмонологического центра, при планировании территории специалисты будут особо пристально следить за зонированием. Центр профилактики и борьбы со СПИД огородят забором, чтоб он не был "проходным двором" для пациентов других больниц. Кроме того, руководство центра думает над возможностью создания специальной навигации для посетителей, которая поможет им ориентироваться как при подходе к зданию, так и внутри его.