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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID-19

Общество, 13:37 14 июля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Далее в сюжете 243 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом, сообщает "Коммерсант".

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал в общей сложности 5 833 175 случаев заражения. Минздрав Франции выявил 5 820 849 случаев заболевания COVID-19. В России в последние дни выявляют более 24 тыс. заражений, во Франции темпы прироста ниже. За последние сутки было зарегистрировано около 7 тыс. заболевших. Статистика Университета Джонса Хопкинса немного отличается от официальных данных, и в ней Россия пока еще находится на пятом месте.

По числу смертей от коронавируса Россия также опережает Францию — 145 тыс. против 111 тыс. Первые места по числу заражений занимают США (33,9 млн), Индия (30,9 млн) и Бразилия (19,2 млн).

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# коронавирус

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