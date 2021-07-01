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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

243 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

Общество, 13:50 14 июля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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243 человека заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки. Смерть от коронавируса подтверждена у 26 человек, 172 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 269 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 966 человек, в Московской области - 2 тыс. 469, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 942.

В Свердловской области выявили 461 случай, в Челябинской области - 281, в Югре - 184, на Ямале - 114, в Курганской области - 115.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 857 тыс. 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 тыс. 278 летальных исходов, выздоровели 5 млн 257 тыс. 483 человека.

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# коронавирус

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