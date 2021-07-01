В Тюмени в торговом центре "Галерея Вояж" не выявлено нарушений антиковидных мер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Ежедневные межведомственные рейды по соблюдению организациями масочного режима и обязательных мер профилактики коронавируса продолжаются в Тюмени. В торговый центр "Галерея Вояж" на ул. Герцена, 94 представители регионального Роспотребнадзора, областного департамента потребительского рынка и сотрудники полиции пришли 14 июля.

Комиссия обошла служебные помещения, осмотрела входную группу торгового центра и проверила наличие санитайзеров на входе, а также наличие разметки о социальной дистанции. По словам специалиста управления Роспотебнадзора по Тюменской области Анастасии Мамонтовой, внимание, в первую очередь, уделяется санитарному состоянию помещений торгового центра, в том числе, какими дезинфицирующими средствами проводится их обработка.

"Санитарно-эпидемиологическое обследование не выявило нарушений, - подвела итог межведомственного профилактического мероприятия Анастасия Мамонтова. - В наличии есть запас дезинфицирующих средств с бактерицидным действием, а также маски. Замечаний нет".

Принимавший участие в проверке сотрудник полиции подходил к посетителям центра без масок и делал им замечания. В большинстве случаев люди вспоминали, что забыли надеть ее на входе, однако в одном случае полицейский вынужден был составить протокол на посетителя без маски.

Как отметил главный инженер "Галереи Вояж" Олег Шепелев, охранники центра могут только сделать устное замечание посетителям, а также указать, где можно получить бесплатно маску, либо приобрести ее.

Напомним, в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Межведомственные профилактические рейды ежедневно проводят сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что проверки предприятий общественного питания и торговли проходят на регулярной основе, в том числе по обращениям граждан.

Николай Ступников