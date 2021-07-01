  • 14 июля 202114.07.2021среда
  • USD74,0589
    EUR87,7820
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени в магазине "Леруа Мерлен" прививку от коронавируса сделали 63% сотрудников

Общество, 15:25 14 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

63% сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" сделали прививку от коронавирусной инфекции. Таким образом руководство общества отреагировало на предписание регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, 30 июня в магазине был зафиксирован очаг COVID-19 - 28 случаев и 53 человека - контактных.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование очага.

"В адрес хозяйствующего субъекта направлено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, согласно которому работодателю предписывалось организовать проведение профилактических прививок вакциной от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60 процентов от общей численности сотрудников", - рассказали ведомстве.

В итоге на 14 июля 63% сотрудников магазина вакцинировались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , Леруа Мерлен , Управление Роспотребнадзора

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:25 14.07.2021В Тюмени в магазине "Леруа Мерлен" прививку от коронавируса сделали 63% сотрудников
14:48 14.07.2021Тюменский центр профилактики и борьбы со СПИД сменит прописку
14:26 14.07.2021В Тюмени в торговом центре "Галерея Вояж" не выявлено нарушений антиковидных мер
14:14 14.07.2021В Тюменской области откроют школу модераторов и тренеров