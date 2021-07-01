В Тюмени в магазине "Леруа Мерлен" прививку от коронавируса сделали 63% сотрудников

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

63% сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" сделали прививку от коронавирусной инфекции. Таким образом руководство общества отреагировало на предписание регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, 30 июня в магазине был зафиксирован очаг COVID-19 - 28 случаев и 53 человека - контактных.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование очага.

"В адрес хозяйствующего субъекта направлено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, согласно которому работодателю предписывалось организовать проведение профилактических прививок вакциной от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60 процентов от общей численности сотрудников", - рассказали ведомстве.

В итоге на 14 июля 63% сотрудников магазина вакцинировались.