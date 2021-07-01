В Тюменском районе остановили подростка за рулем "Жигулей"

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летнего подростка задержали за рулем "Жигулей" седьмой модели в Винзилях Тюменского района, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“Права управления транспортом парень не имеет. Машину купил недавно, а для занятий в автошколе у него пока нет средств”, — рассказали в ГИБДД.

Подростка привлекли к административной ответственности за езду без прав. Машину увезли на спецстоянку. Материал передан в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.