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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе остановили подростка за рулем "Жигулей"

Происшествия, 14:37 14 июля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летнего подростка задержали за рулем "Жигулей" седьмой модели в Винзилях Тюменского района, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“Права управления транспортом парень не имеет. Машину купил недавно, а для занятий в автошколе у него пока нет средств”, — рассказали в ГИБДД.

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Подростка привлекли к административной ответственности за езду без прав. Машину увезли на спецстоянку. Материал передан в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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# автомобилисты , ГИБДД Тюменской области , подростки

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