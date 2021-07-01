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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Начато расследование инцидента с участием водителя Mercedes под Тобольском

Происшествия, 15:11 14 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Материалы по аварии, произошедшей на 8-м км автодороги Тобольск - Байгара под Тобольском 13 июля, переданы следователям. В дорожно-транспортном происшествии пострадал сотрудник ГИБДД.

Подробности корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

"ДТП произошло около 19 часов. Наряд ДПС, патрулировавший движение, остановил автомобиль Mercedes за выезд на встречную полосу. Водитель попытался уехать, но инспектор стал останавливать автомобиль. В результате сотрудник ГИБДД получил травму. Сейчас он находится на амбулаторном лечении, чувствует себя удовлетворительно. Все материалы по данному инциденту переданы следственному управлению Следственного комитета РФ по Тюменской области", — сообщила она.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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