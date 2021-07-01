Когда переболевшим COVID-19 можно вернуться в спорт, рассказала инструктор по ЛФК

| Фото: Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

Как вернуться к спорту после коронавируса, рассказала инструктор по лечебной физкультуре Тюменского кардиоцентра Елена Забелина.

Она отметила, что после любой вирусной инфекции, даже если вы перенесли ее в легкой форме, нужно хорошо восстановиться, прежде чем возвращаться к тренировкам. Коронавирус непредсказуемо влияет на каждого человека. Из-за жалоб на усталость, дыхание, давление не все люди быстро возвращаются к привычному уровню физической активности.

Специалист рекомендует не заниматься спортом, если ощущается затрудненное дыхание, боли, дискомфорт в груди. Это может быть опасно. Также не стоит спешить, лучше возвращаться к нагрузкам постепенно, начинать с легких упражнений, желательно предварительно проконсультироваться с кардиологом и доктором по лечебной физкультуре. Они назначат необходимые обследования, чтобы проверить состояние сердца, и подберут такой уровень физической активности, который подходит пациенту.

Важно помнить, что у многих болезнь проходит бессимптомно, поэтому очень важно постоянно прислушиваться к себе. Если во время занятий, даже во время простой ходьбы, вы стали чувствовать себя не так, как раньше, сбавьте темп и обратитесь к лечащему врачу, рекомендует Елена Забелина.

Дарья Казакова