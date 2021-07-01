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Политическая активность россиян увеличивается с каждым годом, констатируют эксперты

Общество, 14:26 15 июля 2021

ЦИК России

Политическую конкурентность на современных выборах в России обсудили тюменские гражданские активисты. Количество выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах разного уровня увеличивается ежегодно.

Такие данные приведены в докладе члена Общественной палаты РФ и директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева "Политическая конкурентность на современных выборах в России".

К примеру, количество зарегистрированных на выборах глав муниципальных образований за первые пять месяцев 2020 и 2021 года выросло практически вдвое. Победу на муниципальном уровне выборов стали одерживать не только профессиональные политики, но и рядовые граждане: учителя, врачи, водители, пенсионеры.

"Выборный процесс в России становится все более прозрачными. Это повышает доверие граждан к выборам сразу в двух аспектах. Во-первых, растет явка. Все больше людей понимают важность политического выбора. Во-вторых, граждане не боятся пробовать себя в роли депутата или главы. И, что самое интересное, получают поддержку голосующих", - отметил руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

На заседании экспертной группы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области было отмечено, что позитивную роль в дальнейшей легитимации выборов сыграет создание общероссийской сети независимых электоральных экспертов. Их основная задача - следить, чтобы все участники процесса выборов строго соблюдали законодательство и этические нормы, начиная от выдвижения кандидатов до подсчета голосов. Сеть создана в рамках проекта "Независимый общественный мониторинг".

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# выборы , Общественная палата

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