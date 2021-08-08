Изделия тобольских косторезов пользуются спросом во всем мире

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изделия мастеров-косторезов из Тобольска популярны не только в России, но пользуются спросом и за рубежом.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" мастер-косторез Михаил Турушев, свои изделия он делает в основном на заказ и отправляет в города России, Германии и других стран.

"Я мало работаю на юг Тюменской области – это, в первую очередь, местные правительственные заказы. В основном отправляю свои изделия на север, в Москву, Санкт-Петербург, за рубеж. Среди заказчиков есть оптовики, которые содержат престижные бутики и берут оптовые объемы. Есть и коллекционеры, которые хотят видеть у себя именно мою продукцию. Они готовы не только платить, но и ждать по несколько месяцев, пока будет сделана работа", - поделился Михаил Турушев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Его супруга, мастер-косторез Ольга Турушева отметила, что с пандемией, в 2020 году, спрос на косторезную продукцию повысился. Она присоединилась к творчеству четыре года назад и за это время не только обучилась косторезному мастерству, но и участвовала в различных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

"Мы принимаем участие в различных выставках, где компетентное жюри оценивает работы и это тоже показатель. Несмотря на то, что это наш бизнес, не все мы переводим на деньги, некоторые работы не готовы продавать", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще один мастер-косторез Хусаин Арангулов поделился, что косторезный промысел для него – это не бизнес, а первую очередь, искусство. Свои работы он называет бесценными, ведь в них мастер вкладывает свою душу.

"Приятно, когда работа мастера находится у кого-то в мастерской, в музеях не только России, но и мира. Это оценка народа, оценка нас, как художников. У меня один год художественной школы, я не хотел быть художником, но меня оценили, это приятно. В 2000 году мы с братом выиграли конкурс молодых художников, а в 2003 нас пригласили в Союз художников России. Поэтому считаем себя и ремесленниками, и художниками, и косторезами, и живописцами", - рассказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, косторезный промысел считается одним из традиционных в Тюменской области. А изделие из кости – это традиционный и престижный тюменский сувенир, оригинальный и ценный подарок.

Любовь Голышева