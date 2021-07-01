251 год назад русские войска одержали победу в сражении при Ларге

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

18 июля 1770 года у р. Ларга (ныне - Молдавия, близ границы с Румынией) войска Петра Румянцева разбили османское войско под предводительством Каплан-Гирея. Румянцев использовал новую тактику передвижения войск колоннами, которые в бою обращались в рассыпной строй, что препятствовало точному в них попаданию.

После победы в сражении у Рябой Могилы 17 июня 1770 года 1-я русская армия в составе 38 тыс. человек при 115 орудиях под командованием генерала-аншефа Петра Румянцева продолжала наступление в южном направлении, пытаясь выйти к нижнему течению р. Дунай и окончательно разгромить турецкую армию. Между реками Ларга и Бабикул разведка обнаружила авангард армии противника - войско крымского хана Каплан-Гирея в составе 80 тыс. человек при 33 орудиях.

Генерал Румянцев рано утром 18 июля 1770 года атаковал противника. С фронта к позициям противника устремился корпус генерал-поручика Племянникова. Другие русские корпуса переправились через Ларгу за селением Кысть и нанесли удар по флангам войск Каплан-Гирея. Румянцев построил свои войска в несколько каре и между ними расположил артиллерию. Каждое каре действовало самостоятельно. Русские сразу же потеснили численно превосходящие силы противника и к 12 дня совершенно разгромили его.

Потеряв более 1 тыс. человек убитыми и до 2 тыс. человек пленными, а также всю артиллерию и обоз, Каплан-Гирей отступил на соединение с главной турецкой армией, стоявшей у Исакчи. Русские войска в сражении на р. Ларге потеряли около 100 человек убитыми и ранеными.

Битва обернулась стратегической победой для России. За этот успех Румянцев был награжден орденом Св. Георгия первой степени.

Использована информация Российского военно-исторического общества