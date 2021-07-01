В Тюменской области победители второй волны конкурса "ЦЕХ" получат 500 тыс. рублей

| Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Прием заявок на вторую волну конкурса "ЦЕХ" стартует 19 июля и продлится до 8 августа. Победители получат 500 тыс. рублей, сообщают организаторы – Театральный центр "Космос" и мультицентр "Контора пароходства".

По словам руководителя Театрального центра "Космос" Александрины Шаклеевой, победители первой волны ЦЕХа уже успешно реализуют свои проекты. Перед стартом приема заявок на вторую волну организаторы проведут большую образовательную программу с федеральными и региональными экспертами по вопросам проектирования, развития современного театра и продвижения своих проектов.

С 17 июля по 7 августа лекции и мастер-классы будут проходить как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Посетить их могут абсолютно все: для этого совсем не обязательно быть участником конкурса. Во время образовательной программы участники узнают о проектировании, правильном заполнении конкурсных заявок и о различных аспектах театрального менеджмента.

"Как и в первой волне, есть приоритетные направления конкурса, заявок по которым мы ждем с особенным интересом: это цифровой театр, спектакли для одного зрителя, спектакли, поставленные по современной драматургии - пьесы, написанные не ранее 2015 года, театральные и околотеатральные проекты, связанные с развитием актуальных форм театра, а также направленные на работу с детьми и подростками", – говорит Александрина Шаклеева.

Защиты проектов пройдут с 13 по 15 августа, а 19 августа станут известны имена победителей.

Напомним, по итогам первого конкурса "ЦЕХ" в 2021 году финансовую поддержку получили 13 проектов. Среди них режиссерско-актерская лаборатория, спектакль-диалог "Я смотрю на тебя", спектакль "Эпидемия", лаборатория симультанного перформанса.

Узнать больше о конкурсе можно в группе "Космоса" во ВКонтакте или на сайте космосцентр.рф.