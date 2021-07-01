Рецидивист выносил из тюменских домов пожарные шланги

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

65 пожарных рукавов и 48 стволов похитил тюменец из подъездов многоквартирных домов в областном центре. За это он проведет в колонии-поселении год и четыре месяца, сообщает прокуратура Тюменской области.

Всего злоумышленник совершил три кражи. После четвертого преступления его задержали сотрудники полиции.

Потерпевшими признаны две управляющие компании. Ущерб оценен в 80 тыс. рублей. Часть похищенного найдена и возвращена организациям.

Выяснилось также, что в январе 2020 года мужчина уже был условно осужден за аналогичные кражи.

Суд отменил условное осуждение и назначил тюменцу реальное лишение свободы, а также взыскал с него более 30 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.