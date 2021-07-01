Коворкинг для IT-специалистов и представителей креативных индустрий открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый коворкинг IT WorkSpace Pro открылся на ул. 30 лет Победы в Тюмени 16 июля. Он ориентирован на специалистов из сферы информационных технологий, инноваций и креативных индустрий.

Коворкинг разместили на четвертом этаже. В нем есть конференц-зал, зона рабочих мест со столами, комнаты для переговоров, кухня. Оборудована переговорная комната на 6-8 человек, в которой можно проводить совещания, общаться по видео-конференц-связи.

"С одной стороны, это расширение небольшой сети IT WorkSpace, с другой – важный момент для этого здания. Сначала здесь находился областной бизнес-инкубатор, потом тема с инкубаторами в обычном виде стала не очень актуальной. Мы сделали IT-инкубатор. Здесь находилась одна компания, занимавшая площадку полностью на протяжении трех лет. Она выросла и ушла жить дальше. Сейчас поступил новый вызов, необходимо было перезагрузить пространство. Здесь все будет про информационные технологии, сегодня мы уже видим готовый коворкинг. В Восточном административном округе такое пространство точно единственное", – сказал на церемонии открытия директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Как отметил председатель правления Ассоциации по развитию информационных технологий Тюменской области Александр Киселев, это классический коворкинг, как и предыдущие, размещенные в технопарке. "Здесь есть фиксированные и нефиксированные места, комната для переговоров, конференц-зал. Есть выход в интернет и доступ к печатной технике. В этом районе не было ничего подобного и нет. Теперь людям не обязательно ездить далеко, в центр. Сотрудники фирм, работающие удаленно, могут трудиться здесь, не выезжая далеко из своего района", – поделился он.

Пространство открылось в партнерстве Агентства инфраструктурного развития Тюменской области и региональной Ассоциации по развитию информационных технологий. Площадка представляет собой новую ступень развития сети коворкингов IT WorkSpace Pro в Тюмени. Уже несколько лет они работают в тюменском технопарке в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Инна Пахомова