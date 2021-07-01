Тюменские приставы помогли кемеровской компании получить более 20 миллионов рублей

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Кемеровская компания по договору поставила тюменскому предприятию твердое топливо, но не получила оплату за предоставленный товар - 22 млн рублей. Это стало поводом обращения в суд, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Пристав оповестил руководство тюменского предприятия об исполнительном производстве, однако компания не спешила выплатить долг.

Тогда на расчетный счет предприятия-должника был наложен арест, и все его финансовые операции оказались заблокированы. Задолженность по оплате топлива была полностью погашена в тот же день.