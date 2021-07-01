  • 18 июля 202118.07.2021воскресенье
  • USD74,1656
    EUR87,5673
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские приставы помогли кемеровской компании получить более 20 миллионов рублей

Общество, 11:13 18 июля 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Кемеровская компания по договору поставила тюменскому предприятию твердое топливо, но не получила оплату за предоставленный товар - 22 млн рублей. Это стало поводом обращения в суд, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Пристав оповестил руководство тюменского предприятия об исполнительном производстве, однако компания не спешила выплатить долг.

Тогда на расчетный счет предприятия-должника был наложен арест, и все его финансовые операции оказались заблокированы. Задолженность по оплате топлива была полностью погашена в тот же день.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 18.07.2021Шесть тысяч жителей Голышмановского городского округа сделали первую прививку от COVID-19
13:46 18.07.202129 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области
13:11 18.07.20212 500 приборов уличного освещения заменили в Тюменском районе
12:12 18.07.202118 километров дорог отремонтировали в Тюмени