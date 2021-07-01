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Тоболячка попалась на уловки мошенника и лишилась 30 тысяч рублей

Происшествия, 14:11 18 июля 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

30 тыс. рублей похитил с карты тобольской пенсионерки мошенник, представившись сотрудником банка. Пожилая женщина сообщила злоумышленнику код подтверждения, сообщает УМВД по Тюменской области.

Следователи установили, что тоболячке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он напугал пенсионерку, рассказав, что мошенники пытаются получить доступ к ее банковским счетам и списать средства.

Испугавшись за свои сбережения, она выполнила просьбу злоумышленника и сообщила ему код подтверждения, после чего с ее счета списались все деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

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# мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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