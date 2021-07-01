Троих нетрезвых водителей остановили на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Троих пьяных водителей автоинспекторы отстранили от управления транспортом в Тюменской области.

В Тобольске 39-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль. Его задержали около 5 часов утра. Сотрудникам ГИБДД водитель рассказал, что перегонял машину из одного двора в другой.

Показания алкотестера при освидетельствовании составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Ялуторовском районе задержали 42-летнюю нетрезвую женщину за рулем автомобиля. Она возвращалась из гостей в с. Прогресс.

42-летний житель Заводоуковска был задержан пьяным за рулем в Ялуторовске. Мужчина пояснил, что отдыхал в одном из городских кафе, пил пиво, потом поехал домой. Показания алкотестера составили 0,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.