Троих нетрезвых водителей остановили на дорогах Тюменской области
Троих пьяных водителей автоинспекторы отстранили от управления транспортом в Тюменской области.
В Тобольске 39-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль. Его задержали около 5 часов утра. Сотрудникам ГИБДД водитель рассказал, что перегонял машину из одного двора в другой.
Показания алкотестера при освидетельствовании составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Ялуторовском районе задержали 42-летнюю нетрезвую женщину за рулем автомобиля. Она возвращалась из гостей в с. Прогресс.
42-летний житель Заводоуковска был задержан пьяным за рулем в Ялуторовске. Мужчина пояснил, что отдыхал в одном из городских кафе, пил пиво, потом поехал домой. Показания алкотестера составили 0,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.