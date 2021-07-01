Тоболяк увел из подъезда чужой велосипед

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в краже велосипеда задержали полицейские в Тобольске. Ущерб владелице составил 25 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области. возбуждено уголовное дело.

В правоохранительные органы Тобольска обратилась женщина, рассказавшая, что у ее дочери похитили велосипед. Сотрудники полиции выяснили, что собственница оставила транспорт на лестничной клетке без противоугонного троса.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили подозреваемого. Ранее судимый за кражи 45-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как выяснилось, злоумышленник занимался уборкой придомовой территории и увидел велосипед через окно подъезда. Ночью он вернулся, с помощью магнитного ключа открыл подъезд и похитил велосипед с целью продажи.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.