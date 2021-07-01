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"Единая Россия" соберет идеи жителей страны в народную программу

Политика, 16:10 18 июля 2021

tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Интернет-портал, куда россияне смогут направить свои предложения и инициативы, запустила партия "Единая Россия". Сделать это можно как онлайн, так и офлайн, пишет РИА Новости.

Как подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, каждый житель страны может внести свою инициативу и стать соавтором программы "Единой России".

"Мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам", - считает он.

Принять участие в формировании народной программы на сайте np.er.ru можно двумя способами: проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни или направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен также офлайн формат – заполнить анкету можно в региональной общественной приемной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин".

Кроме этого, "Единая Россия" проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы, где принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

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