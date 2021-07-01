Победителей конкурса "Городские цветы" назовут в день 435-летия Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейный фестиваль-конкурс "Городские цветы" ко Дню Тюмени пройдет на официальных страницах Дома культуры "Торфяник" с 26 по 30 июля. Заявки можно подать до 23 числа, итоги конкурса подведут 31 июля, пишет "Вслух.ру".

В мероприятии могут поучаствовать как семьи, так и общественные организации города. Количество участвующих членов семьи не ограниченно. Каждый участник может представить одну заявку.

Конкурсантам нужно отправить на электронную почту оргкомитета фото, гиф-анимацию или видео уличных композиций из природного материала, в том числе бросового, подручного. Поделка должна быть не менее одного и не более двух метров в высоту. К каждой работе следует прикрепить этикетку с указанием ФИО, возраста и контактного телефона.

Жюри оценит каждую композицию по пятибалльной системе в соответствии с возрастом участников по оригинальности, мастерству, технике исполнения, а также по художественной ценности и эстетическому впечатлению. В состав комиссии войдут педагоги, руководители студий декоративно-прикладного творчества, мастера народного творчества, руководители студий изобразительного творчества, а также профессиональные художники.

Заявки для участия принимаются по электронной почте dktorfjanik@mail.ru с пометкой "Городские цветы". Фото и видео вместе с заявкой необходимо вложить в само письмо, без ссылок для скачивания.

Увидеть работы можно будет на выставке 30 июля. Она развернется на площади в жилом районе Тарманы. В этот же день в ходе праздничной программы, посвященной Дню города, состоится награждение участников.