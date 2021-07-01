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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Военные медики Росгвардии проведут учения в полевых условиях

Общество, 13:21 19 июля 2021

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Комплекс занятий и тренировок в различных условиях проведут военные медики на базе богородской бригады Приволжского округа Росгвардии, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

В настоящее время специалисты развернули полевой госпиталь и приступили к отработке поставленных задач.

24 июня 1995 года на базе Центрального военного клинического госпиталя внутренних войск МВД России создан и введен в штат медицинский отряд специального назначения внутренних войск МВД России. Сейчас он является подразделением Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии и предназначен для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим при техногенных катастрофах и других чрезвычайных обстоятельствах.

Впервые медицинский отряд специального назначения был развернут во время контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона в Моздоке.

В 2000 году медицинский отряд специального назначения был передислоцирован в район аэропорта Северный в Грозный и развернут на базе твердокаркасных модулей.

Серьезным экзаменом для медицинского отряда специального назначения стало участие в крупнейших массовых мероприятиях. Главное из них – медицинское обеспечение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

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# Росгвардия

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