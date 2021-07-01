Компьютерный мастер отнес ноутбук тюменца в комиссионный магазин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца, подозреваемого в мошенничестве, задержали полицейские. Представившись компьютерным мастером, он взял на ремонт ноутбук и сдал его в комиссионный магазин. Ущерб владельцу техники составил около 70 тыс. рублей.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, ранее судимый местный житель 1995 года рождения рассказал правоохранителям, что вырученные от продажи ноутбука средства он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.