  • 20 июля 202120.07.2021вторник
  • USD74,3463
    EUR87,6097
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области возбуждено 11 уголовных дел на черных лесорубов

Происшествия, 14:05 20 июля 2021

УМВД Тюменской области (архив) | Фото: УМВД Тюменской области (архив)

11 уголовных дел по фактам незаконных рубок возбуждено с начала 2021 года в Нижнетавдинском и Тюменском районах. Ущерб составил более 27 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Расследование и предупреждение преступлений в сфере лесопользования на территориях Нижнетавдинского и Тюменского районов обсудили межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов региона.

Отметим, что площадь лесов Нижнетавдинского района составляет более 477 тыс. га, а Тюменского района - свыше 157 тыс. га.

Подведомственные департаменту лесного комплекса учреждения также принимают меры к выявлению преступлений, проводят патрулирование лесных массивов, в том числе с использованием квадрокоптеров.

Участники совещания обсудили также качество доследственных проверок и первоначальных проверочных мероприятий, раскрываемость и расследование преступлений в лесной отрасли и межведомственное взаимодействие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесной фонд , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:05 20.07.2021В Тюменской области возбуждено 11 уголовных дел на черных лесорубов
12:21 20.07.2021Устроивший ДТП с погибшими водитель "Газели" оказался нарушителем-рецидивистом
11:35 20.07.2021За ДТП с пострадавшим тюменца на полтора года ограничили в свободе
11:10 20.07.2021Житель Ярославля через интернет обманул тюменца на 75 тыс. рублей