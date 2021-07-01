В Тюменской области возбуждено 11 уголовных дел на черных лесорубов

| Фото: УМВД Тюменской области (архив) | Фото: УМВД Тюменской области (архив)

11 уголовных дел по фактам незаконных рубок возбуждено с начала 2021 года в Нижнетавдинском и Тюменском районах. Ущерб составил более 27 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Расследование и предупреждение преступлений в сфере лесопользования на территориях Нижнетавдинского и Тюменского районов обсудили межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов региона.

Отметим, что площадь лесов Нижнетавдинского района составляет более 477 тыс. га, а Тюменского района - свыше 157 тыс. га.

Подведомственные департаменту лесного комплекса учреждения также принимают меры к выявлению преступлений, проводят патрулирование лесных массивов, в том числе с использованием квадрокоптеров.

Участники совещания обсудили также качество доследственных проверок и первоначальных проверочных мероприятий, раскрываемость и расследование преступлений в лесной отрасли и межведомственное взаимодействие.