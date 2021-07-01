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Тюменские студенты создают экомебель из старых покрышек для фестиваля "Сны улиц"

Общество, 16:07 21 июля 2021

фестиваль уличных театров «Сны улиц» ВКонтакте | Фото: фестиваль уличных театров «Сны улиц» ВКонтакте

30 экологичных пуфиков из покрышек легковых автомобилей и джута создадут учащиеся Высшей инженерной школы и представители театра "Мимикрия" для проекта "Чистое творчество". Работу возглавил тьютор по внеучебной деятельности ВИШ, актер театра "Мимикрия" Роман Ищенко, сообщает вуз.

"Эко-мебель будет использоваться на фестивале уличных театров "Сны улиц" у кинотеатра "Космос" (30, 31 июля и 1 августа), затем – у музея "Усадьба Колокольниковых". Позже пуфики будут установлены в седьмом корпусе ТИУ для студентов", - рассказал Ищенко.

Для изготовления пуфиков студенты собрали по городу 60 старых покрышек. Многие тюменцы проявили интерес к проекту и приобретению мебели, говорят они.

фестиваль уличных театров «Сны улиц» ВКонтакте | Фото: фестиваль уличных театров «Сны улиц» ВКонтакте

Изготовление пуфиков – первый шаг по реализации концепции экологической инженерии в ТИУ. Затем планируется создание двух машин по переработке пластика.

"Студенты уже представили свои проекты на конкурсе молодежных инициатив "Большой университет" и "СИП-АП". В дальнейшем мы планируем заняться проектом по переработке шин и экологией в области электроэнергетики", - говорит Роман Ищенко.

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# ТИУ , экология

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