"Тюменское время" запускает цикл передач "Миссия созидать"

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

Программа о людях, которые внесли большой вклад в развитие тюменского региона, будет выходить в цикле передач "Миссия созидать" на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) каждую субботу в 20 часов 45 минут.

Героями выпусков станут народный мэр Степан Киричук, первый губернатор Юрий Шафраник, художники и музыканты. В десяти выпусках они расскажут о своей жизни.

Автором цикла выступил известный тюменский журналист и бывший главный редактор газеты "Тюменская область сегодня" Александр Скорбенко.