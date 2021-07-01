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"Тюменское время" запускает цикл передач "Миссия созидать"

Общество, 13:23 21 июля 2021

Тюменское время | Фото: Тюменское время

Программа о людях, которые внесли большой вклад в развитие тюменского региона, будет выходить в цикле передач "Миссия созидать" на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) каждую субботу в 20 часов 45 минут.

Героями выпусков станут народный мэр Степан Киричук, первый губернатор Юрий Шафраник, художники и музыканты. В десяти выпусках они расскажут о своей жизни.

Автором цикла выступил известный тюменский журналист и бывший главный редактор газеты "Тюменская область сегодня" Александр Скорбенко.

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