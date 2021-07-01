Многоквартирный дом по ул. Интернациональной в Тюмени построен на 97%
Строительство многоквартирных домов, возводимых с участием средств дольщиков, проконтролировал прокурор Калининского округа Тюмени Евгений Кондрашкин, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Он выезжал на стройплощадки многоквартирных домов, взведение которых ведет компания "Сибстройсервис". Объекты находятся на контроле прокуратуры в связи с переносом срока их ввода в эксплуатацию.
Завершение строительства многоквартирного дома ГП-15 по ул. Интернациональной осуществляется силами застройщика. В настоящее время готовность объекта составляет 97%.
Кроме того, у АО "Сибстройсервис" еще четыре многоквартирных дома в ЖК "Москва" и ЖК "Олимпия". Для завершения их строительства при содействии правительства Тюменской области привлечены подрядные организации.
Исполнение обязательств перед дольщиками находится на контроле прокуратуры до ввода домов в эксплуатацию.