Тюменские медики без операции удалили новообразование у пациентки

| Фото: МСЧ "Нефтяник" | Фото: МСЧ "Нефтяник"

Метод дренирования кисты поджелудочной железы под контролем ультразвука применили врачи клиники "Нефтяник", чтобы помочь пациентке. Новообразование угрожало ее жизни, близко прилегая к желудку, сообщает медицинское учреждение.

Врачи установили саморасширяющийся стент в кисту поджелудочной железы и спустя полгода, когда она рассосалась, стент удалили всего за 12 минут. Пациентка при этом находилась в сознании. Обе процедуры с разницей в пять месяцев были проведены без разрезов через естественные пути организма. Ранее подобные операции проводились лапараскопическим или открытым оперативным вмешательством и требовали длительного восстановления в условиях стационара.

У другой пациентки клиники "Нефтяник" была обнаружена опухоль в желудке, которая переродилась из полипа. Своевременное профилактическое обследование спасло женщине жизнь.

Врачи клиники напоминают раз в год проходить эндоскопические исследования, особенно пациентам в группе риска, с онкологией у членов семьи. В 2020 году у 44 из 59 пациентов клиники с онкологией толстой кишки рак был выявлен именно в полипах.