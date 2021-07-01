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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские медики без операции удалили новообразование у пациентки

Общество, 11:37 22 июля 2021

МСЧ "Нефтяник" | Фото: МСЧ "Нефтяник"

Метод дренирования кисты поджелудочной железы под контролем ультразвука применили врачи клиники "Нефтяник", чтобы помочь пациентке. Новообразование угрожало ее жизни, близко прилегая к желудку, сообщает медицинское учреждение.

Врачи установили саморасширяющийся стент в кисту поджелудочной железы и спустя полгода, когда она рассосалась, стент удалили всего за 12 минут. Пациентка при этом находилась в сознании. Обе процедуры с разницей в пять месяцев были проведены без разрезов через естественные пути организма. Ранее подобные операции проводились лапараскопическим или открытым оперативным вмешательством и требовали длительного восстановления в условиях стационара.

У другой пациентки клиники "Нефтяник" была обнаружена опухоль в желудке, которая переродилась из полипа. Своевременное профилактическое обследование спасло женщине жизнь.

Врачи клиники напоминают раз в год проходить эндоскопические исследования, особенно пациентам в группе риска, с онкологией у членов семьи. В 2020 году у 44 из 59 пациентов клиники с онкологией толстой кишки рак был выявлен именно в полипах.

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# медицинская помощь

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