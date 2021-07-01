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Тобольские футболисты сыграли вничью в Коркино

Спорт, 11:48 22 июля 2021

ФК "Тобол" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тобол" во ВКонтакте

Очередной матч первенства России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь) провели футболисты тобольского "Тобола".

В Коркино они разошлись миром с местным клубом "Шахтер" - 2:2. Счет в матче открыли хозяева. На 27 минуте отличился Иван Данилюк. Он же на 78 минуте забил второй гол своей команды - 2:0. Но гости не сдались. Сначала Максум Залилов отыграл один мяч, а в добавленное время пенальти реализовал Эдуард Сагдиев.

"Тобол" набрал 17 очков и остался на 10 строчке в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Вячеслава Афонина также проведут на выезде. 24 июля они сыграют в Миассе против "Торпедо-2".

Евгений Новоселов

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# ФК Тобол , футбол

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