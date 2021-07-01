В Тюмени для велосипедистов организуют экскурсию по городу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по Тюмени "Крутящие истории" пройдет 24 июля. Приглашаются участники на велосипедах, самокатах, моноколесе, роликах, сообщает тюменское музейно-просветительское объединение.

Во время прогулки радиогид расскажет об архитектуре, культуре и истории города. Экскурсанты совершат остановки на лучших смотровых площадках набережной Туры. Запланированы две прогулки по 90 минут, начало в 12 и 15 часов. Точка сбора - сквер "Исторический", стоимость - 300 рублей (со своим транспортным средством).

На период экскурсии организаторы бесплатно предоставят каждому участнику шлем.

В случае неблагоприятных погодных условий - порывистого ветра, дождя и града - возможен перенос экскурсии на другой день.

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90, 8 (929) 266-73-72. Для участников 16+.