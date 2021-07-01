Дмитрий Антипов: взаимодействие администрации, сетевых компаний и горожан позволяет избежать срывов графика благоустройства

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы выстроили системную работу с исполнительными органами власти и сетевыми организациями с перспективой на два-три года. Трехлетнее планирование позволяет скоординировать действия всех ведомств, чтобы к старту работ по благоустройству все коммуникации были приведены в нормативное состояние.

Как рассказал председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы Дмитрий Антипов, обследование инженерных коммуникаций проводится заранее. Требующие ремонта и реконструкции участки заносятся в график.

"В процессе благоустройства активно участвуют жители: их предложения и замечания принимаются во внимание, если есть технические возможности для их реализации. Такое тесное взаимодействие администрации Тюмени, депутатского корпуса, сетевых компаний и горожан позволяет избежать срывов графика благоустройства", - отметил депутат.

По его словам, еще один очень эффективный механизм вовлечения граждан в жизнь муниципалитета - электронное голосование за объекты и проекты благоустройства.

Гаджеты позволяют принять участие в опросе или голосовании из любой точки мира, и охват населения.

"Возможно, стоило бы рассмотреть варианты проведения видеоконференций, ведь когда люди видят друг друга, информация воспринимается иначе. В диалоге рождается истина", - добавил он.

Николай Ступников