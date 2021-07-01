  • 22 июля 202122.07.2021четверг
  • USD74,4947
    EUR87,5983
  • В Тюмени 24..26 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тоболяки выбирают фильмы для кинопикника

Общество, 16:41 22 июля 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Показ художественных фильмов пройдет на Базарной площади Тобольска 24 и 25 июля, сообщает городская администрация.

Сейчас центр искусств и культуры Тобольска проводит опрос по выбору кинокартин. Горожанам предлагают выбрать из девяти вариантов: "Полосатый рейс", "Любовь и голуби", "Девчата", "Бриллиантовая рука", "Джентельмены удачи", "Бемби", "Алеша Попович и Тугарин змей", "Королевство кривых зеркал" и "Республика ШКИД".

В опросе можно выбрать несколько вариантов. Пока лидирует картина "Любовь и голуби". За нее проголосовали 40% опрошенных.

Итоги голосования подведут 23 июля.

В субботу фильмы покажут с 17 до 22 часов, в воскресенье с 16 до 21 часа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кинопоказ , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 22.07.2021Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области за месяц выросла более чем в три раза
17:23 22.07.2021В Тобольске убирают поваленные ветром деревья
17:20 22.07.2021В Тюмени гаражный кооператив превращается в галерею уличного искусства
17:01 22.07.2021В Тюменской области 10 человек получили ожоги от борщевика