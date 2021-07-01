Тоболяки выбирают фильмы для кинопикника

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Показ художественных фильмов пройдет на Базарной площади Тобольска 24 и 25 июля, сообщает городская администрация.

Сейчас центр искусств и культуры Тобольска проводит опрос по выбору кинокартин. Горожанам предлагают выбрать из девяти вариантов: "Полосатый рейс", "Любовь и голуби", "Девчата", "Бриллиантовая рука", "Джентельмены удачи", "Бемби", "Алеша Попович и Тугарин змей", "Королевство кривых зеркал" и "Республика ШКИД".

В опросе можно выбрать несколько вариантов. Пока лидирует картина "Любовь и голуби". За нее проголосовали 40% опрошенных.

Итоги голосования подведут 23 июля.

В субботу фильмы покажут с 17 до 22 часов, в воскресенье с 16 до 21 часа.