Тоболяки выбирают фильмы для кинопикника
Показ художественных фильмов пройдет на Базарной площади Тобольска 24 и 25 июля, сообщает городская администрация.
Сейчас центр искусств и культуры Тобольска проводит опрос по выбору кинокартин. Горожанам предлагают выбрать из девяти вариантов: "Полосатый рейс", "Любовь и голуби", "Девчата", "Бриллиантовая рука", "Джентельмены удачи", "Бемби", "Алеша Попович и Тугарин змей", "Королевство кривых зеркал" и "Республика ШКИД".
В опросе можно выбрать несколько вариантов. Пока лидирует картина "Любовь и голуби". За нее проголосовали 40% опрошенных.
Итоги голосования подведут 23 июля.
В субботу фильмы покажут с 17 до 22 часов, в воскресенье с 16 до 21 часа.