В тренерский штаб "Рубина" вошел Константин Фаст

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Опытный защитник Константин Фаст, отыгравший за тюменский "Рубина" три сезона, завершил игровую карьеру. С этого сезона он станет помогать главному тренеру Денису Ячменеву, сообщает пресс-служба клуба.

"Мы не случайно остановились на кандидатуре Константина Фаста. Они с Денисом Ячменевым единомышленники, вместе получили образование в Высшей школе тренеров, вместе играли в "Рубине". Мы считаем, что нужно доверять молодым кадрам, которые пропагандируют современный хоккей", - рассказал генеральный менеджер Николай Бабенко.

Напомним, что ранее в тренерский штаб ХК "Рубин" вошел Николай Золотухин и Антон Огородников.