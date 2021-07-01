  • 22 июля 202122.07.2021четверг
  • USD74,4947
    EUR87,5983
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тренерский штаб "Рубина" вошел Константин Фаст

Спорт, 19:20 22 июля 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Опытный защитник Константин Фаст, отыгравший за тюменский "Рубина" три сезона, завершил игровую карьеру. С этого сезона он станет помогать главному тренеру Денису Ячменеву, сообщает пресс-служба клуба.

"Мы не случайно остановились на кандидатуре Константина Фаста. Они с Денисом Ячменевым единомышленники, вместе получили образование в Высшей школе тренеров, вместе играли в "Рубине". Мы считаем, что нужно доверять молодым кадрам, которые пропагандируют современный хоккей", - рассказал генеральный менеджер Николай Бабенко.

Напомним, что ранее в тренерский штаб ХК "Рубин" вошел Николай Золотухин и Антон Огородников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ХК Рубин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:20 22.07.2021В тренерский штаб "Рубина" вошел Константин Фаст
11:48 22.07.2021Тобольские футболисты сыграли вничью в Коркино
10:01 22.07.2021На Ямале в третий раз пройдет Полярный ультрамарафон
17:52 21.07.2021Более 1 тыс. россиян подключились к музыкальному флешмобу в поддержку олимпийцев