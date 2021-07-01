В Тобольске впервые пройдет фестиваль стрит-арта и современного искусства

| Фото: Знаковое место во ВКонтакте | Фото: Знаковое место во ВКонтакте

Фестиваль стрит-арта, фольклора и современного искусства "Знаковое место" пройдет в Тобольске впервые 31 июля.

Как отмечают организаторы, цель мероприятия – раскрыть творческий потенциал горожан и вдохновить на позитивные изменения в родном городе.

Программа фестиваля будет поделена на зоны, которые раскроют стрит-арт как направление искусства с четырех культурных ракурсов. На Базарной площади расположится зона фольклора, возле скейтпарка "Максимум" откроется зона граффити, в амфитеатре сада Ермака расположится зона моды, а возле мультицентра "Моя территория" будет работать зона цвета и музыки.

На каждой из четырех площадок пройдут бесплатные творческие активности для горожан. Воркшопы проведут приглашенные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска и Западной Сибири. Участники смогут научиться творческим приемам в граффити и каллиграфии, а также раскрасить вещи, который они смогут забрать с собой - футболки, шопперы, банданы. Организаторы предоставят все необходимые материалы и подарят сувениры.

Также в мультицентре "Моя территория" музыковед Анна Виленская совместно с художницей из Тобольска Екатериной Карасевой проведут три лекции-перфоманса о русском в музыке и живописи. В саду Ермака художник Артем Икона покажет трехактный танцевальный арт-перформанс.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится городской арт-квест, пройдя который можно выиграть IPhone 12. В местах проведения воркшопов появятся четыре арт-объекта, расписанные художниками в нео-фольклорном стиле. Задача участников - обойти их все и поставить печати на карте у волонтеров. После чего, обменять заполненную карту на порядковый номер розыгрыша в мультицентре "Моя Территория". Розыгрыш IPhone 12 пройдет в прямом эфире в группах фестиваля ВКонтакте и Instagram.

Участие в фестивале бесплатное, необходима регистрация на сайте акции.

Евгений Новоселов