В России ключевая ставка повышена до 6,5% годовых

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

На 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, повысил ключевую ставку Совет директоров Банка России, сообщает регулятор.

По прогнозу банка, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Следующее заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года.