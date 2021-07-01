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В России ключевая ставка повышена до 6,5% годовых

Экономика, 18:48 23 июля 2021

Банк России | Фото: Банк России

На 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, повысил ключевую ставку Совет директоров Банка России, сообщает регулятор.

По прогнозу банка, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Следующее заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года.

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