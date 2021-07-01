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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Условный пожар потушили в тобольской поликлинике

Общество, 12:03 24 июля 2021

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Пожарно-тактические учения провели спасатели в поликлинике № 2 Тобольска. По легенде учений, пожар возник в палате из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, сообщает МЧС по Тюменской области.

К прибытию пожарных "огнем" было охвачено помещение палаты, возникла угроза распространения "пожара" на соседние помещения. Руководитель тушения, получая информацию от подразделений и администрации объекта, координировал действия всех участников учений.

Была организована разведка в здании и работа по ликвидации очага горения, отработаны действия личного состава подразделений пожарной охраны, слаженность работы подразделений противопожарной службы с дежурным персоналом и медицинской службой.

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В учениях были задействованы семь единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Тобольск , учения

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