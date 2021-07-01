"За проезд передавайте" - в Тюмени создали ностальгический аудио-маршрут

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мультицентр "Контора пароходства" разработал новый маршрут для аудиогида - "За проезд передавайте".

Его нужно слушать в общественном транспорте, например, в автобусе, добираясь с утра на работу. Как и прошлые маршруты проекта "Мартин, проводи" новый существует в формате телеграм-бота.

Режиссером стала художественный руководитель театра "Май" Мария Гущина. Она собрала истории горожан о первом воспоминании, детстве, подростковом возрасте и взрослой жизни. Слушатели сами решат, чей рассказ услышат следующим. Для этого телеграм-бот предложит выбрать, как развивалась их собственная жизнь.

"В каждом нашем решении и поступке есть смысл. И если кажется, что можно было поступить иначе, просто знайте — это не так", – рассказали в "Конторе пароходства" изданию "Вслух.ру".

Если поездка оказалась короче маршрута бота, в любой момент слушатель может вернуться к "Диалогу с Мартином". Найти ссылку на аудиогид можно в социальных сетях "Конторы пароходства". Например, во "ВКонтакте".